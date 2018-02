Pimentel: base aliada 'selou compromisso' para 2010 O ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato do PT ao governo de Minas Gerais, Fernando Pimentel, deixou hoje um encontro com deputados estaduais das bancadas do PMDB e PCdoB falando em união dos partidos na eleição do próximo ano. "Foi um encontro extremamente positivo, em que a base aliada selou um compromisso para estar unida em 2010", disse Pimentel, que disputa com o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, a indicação como candidato do PT ao Palácio da Liberdade.