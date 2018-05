Pimentel anuncia Hélio Costa como candidato em MG

"Amigos, agradeço a todos que me apoiaram na pré-campanha. Vamos anunciar a chapa Hélio governador, Pimentel senador. E Dilma presidente!! Prevalece o acordo nacional PMDB-PT. Agora é unidade na campanha e energia pra ganhar em Minas e no Brasil. Vamos em frente!!!", publicou o ex-prefeito, que também brigava para ser indicado como candidato ao governo mineiro.

Está marcada para esta tarde uma reunião entre as cúpulas do PT e do PMDB na presidência peemedebista na Câmara dos Deputados. A pauta do encontro é a aliança entre os partidos em Minas.

As negociações entre PT e PMDB em Minas Gerais já se arrastavam há meses. Ex-ministro de Comunicações do governo Lula, Hélio Costa não abria mão de ser o candidato único. O PMDB de Minas Gerais chegou a ameaçar votar contra a aliança nacional do partido com a candidata petista Dilma Rousseff se o PT não abrisse mão da disputa pelo governo em Minas.