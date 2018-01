Pimentel: Alencar cumpriu missão com muita dignidade

"O Brasil perde um grande político e empreendedor. Tive o privilégio de conviver com José Alencar no exercício da vice-presidência: homem simples, íntegro, determinado e de coragem. Cumpriu sua missão com muita dignidade", declarou Pimentel.

O senador enalteceu ainda as qualidades de grande empreendedor de Alencar. "Sempre que discutimos os temas relacionados a micro e pequenas empresas, tive o cuidado de ouvir os seus ensinamentos. José Alencar começou muito pequeno e se consolidou como um dos maiores empresários do Brasil, tendo como seu maior patrimônio os trabalhadores de suas empresas".

Já o empresário e ex-senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) disse que Alencar deixou aos brasileiros uma lição de fé diante das adversidades da vida. "A lição que o ex-vice-presidente José Alencar deixa para todos nós, além do seu histórico de empresário e homem público, foi a demonstração de uma fé extraordinária diante das adversidades. Seu esforço não foi em vão, porque ele nos deixa essa comovente história", declarou através de nota.

Rio Grande do Sul

Tarso Genro (PT), governador do Rio Grande do Sul, lembrou que passou por episódios políticos muito importantes junto com Alencar, "e ele sempre com serenidade, tranquilidade, com fidalguia, e fidelidade aos propósitos que o uniram ao presidente Lula". Tarso, que decretou luto oficial de três dias no Estado, também postou uma homenagem a Alencar na rede de microblogs Twitter. "José Alencar: morre um grande brasileiro, orgulho do nosso povo e patrimônio da democracia no Brasil".

Já o ex-governador do Rio Grande do Sul Olívio Dutra (PT) salientou a força contra a doença demonstrada por Alencar. "José Alencar era um homem correto e um lutador no verdadeiro e profundo sentido dessa palavra. Lutador pela vida, sua e a dos outros".

Amazonas

O governador do Amazonas, Omar Aziz (PMN), disse que a presença de Alencar na vida nacional foi "inspiradora". "Alencar conquistou a admiração do Brasil. Empresário e homem de visão que foi, ele será lembrado pelas importantes contribuições que deu ao País", comentou.