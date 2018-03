Pimenteiras-PI e Joselândia-MA elegem novos prefeitos Os eleitores de Pimenteiras (PI) e Joselândia (MA) voltaram ontem às urnas para escolher, pela segunda vez, seus prefeitos. No município piauiense, a 252 quilômetros da capital Teresina, venceu Romualdo Pereira (PSB), com 51,06% dos votos. Na pequena cidade maranhense, a 270 quilômetros de São Luís, a vencedora foi Maria Édila Abreu (PMDB), com 4.680 votos ou 58,59% do total. Novas eleições foram convocadas porque os vencedores de 5 de outubro tiveram seus registros de candidatura cassados. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são casos de corrupção e compra de votos. A posse dos novos prefeitos está marcada para o começo de fevereiro. Até lá, as cidades continuam a ser governadas pelos presidentes das Câmaras Municipais. Pimenteiras e Joselândia fazem parte do grupo de 21 municípios em que o TSE designou novas eleições. A maior delas ocorrerá no dia 8 de março, em Santarém (PA). A cidade, de 190 mil eleitores, teve nova votação marcada porque a prefeita reeleita, Maria do Carmo (PT), é promotora de Justiça licenciada. A constituição proíbe que membros do Ministério Público pratiquem atividades político-partidárias. As últimas cidades a definir seus prefeitos serão Francisco Sá, Ponto Chique e Fronteira dos Vales, todas em Minas Gerais. Elas terão novas eleições no dia 23 de março.