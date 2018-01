Pimenta da Veiga espera aliança com PFL no 1º turno O ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga (PSDB), disse que "é absolutamente legítimo que o PSDB e o PFL lutem por suas candidaturas à Presidência, mas é perfeitamente possível que aconteça uma aliança ainda no primeiro turno". Ele fez a afirmação após conversar com o prefeito do Rio e vice-presidente do PFL, César Maia. Segundo o ministro, os dois concordaram "que é preciso manter as portas abertas para um entendimento dos partidos (da base aliada)". De acordo com Pimenta da Veiga, "é possível que, até maio ou junho, se encontre um ponto de convergência (entre as candidaturas de José Serra, pelo PSDB, e Roseana Sarney, pelo PFL). Se não encontrarmos faremos uma campanha elevada para que, se estivermos separados no primeiro turno, possamos estar juntos no segundo". Pimenta da Veiga também criticou o pré-candidato do PMDB à Presidência, Raul Jungmann, por ter dito que não aceita que a aliança que apóia o governo seja encabeçada pelo PFL, com a candidatura de Roseana Sarney. "Não é hora de hostilidades desse tipo. É hora de cada um defender o seu candidato. O que queremos é o entendimento, não imposição", disse Pimenta, que negou que esteja querendo coordenar a campanha de José Serra à Presidência. O ministro conversou com o prefeito também sobre descentralização no Brasil, e defendeu que é preciso "estimular correntes migratórias para o Centro-Oeste e o Norte, criando infra-estrutura e oportunidades de trabalho nessas regiões", para que as grandes metrópoles, como Rio e São Paulo, não fiquem ainda mais populosas na próxima década, o que agravaria os problemas das grandes cidades. Pimenta da Veiga informou que pediu a César Maia que a prefeitura apresente um projeto para usar a área da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Arpoador, na zona sul. "O correio executará o projeto escolhido e o entregará ao uso público", afirmou o ministro. Ele ofereceu ainda um terreno em Benfica, na Zona Norte, que é de propriedade da ECT, para um projeto habitacional.