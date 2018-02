Pimenta da Veiga diz que Lacerda 'mostrou altivez' O candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais, Pimenta da Veiga, declarou que a manifestação do apoio do prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), é muito importante para a campanha dele. "É inegável a liderança política que ele tem, não apenas em Belo Horizonte, mas em toda a região metropolitana, e acho que essa manifestação dele é um impulso extraordinário ao nosso trabalho", disse a jornalistas antes da posse da nova diretoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) nesta tarde, um pouco depois da coletiva de Lacerda sobre sua decisão.