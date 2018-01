Pimenta da Veiga assume presidência do ITV em MG Em evento com clima de campanha em torno do senador Aécio Neves (PSDB-MG), coube ao ex-ministro Pimenta da Veiga a defesa do nome do conterrâneo para a disputa presidencial de 2014 sem a realização de prévias no partido. Pimenta assumiu nesta segunda-feira, 26, a presidência do Instituto Teotônio Vilela em Minas Gerais (ITV-MG) e será encarregado de coordenar no Estado uma eventual campanha do senador. Segundo o ex-ministro, o mineiro "tem uma grande preferência" do partido frente ao pleito do ex-governador José Serra (SP) de disputar a indicação tucana para as eleições do ano que vem.