Pílula do dia seguinte só volta em fevereiro O laboratório Aché, em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, informou que o anticoncepcional Postinor-2, a "pílula do dia seguinte", voltará às farmácias somente no início de fevereiro. O remédio teve sua comercialização suspensa por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por causa de irregularidades no prazo de validade. O anticoncepcional era vendido com a informação de que poderia ser usado por até cinco anos, contados da data de sua fabricação. Prazo superior ao determinado pela Anvisa: três anos. O produto é importado pela Aché da empresa Gedeon Richter. Na nota oficial, a Aché informa que, no mundo todo, o produto é comercializado com prazo de validade de 60 meses. De acordo com a Aché, o Postinor-2 (levonorgestrel 0,75 mg) é o único no mercado com essa concentração e indicado para casos de violência sexual, relação sexual não planejada e desprotegida, uso inadequado de métodos anticoncepcionais e falha contraceptiva presumida. Em centros de referência da mulher, o produto é indicado depois de casos de estupro, para evitar uma gravidez indesejada. Esta é a segunda vez, em três meses, que a Aché tem de retirar do mercado um anticoncepcional por determinação da Anvisa. Em novembro, também por apresentar um prazo de validade superior ao que havia sido determinado pela Anvisa, o contraceptivo Femina teve sua venda suspensa.