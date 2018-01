Piloto de Dilma Rousseff recusa convite para assumir ministério

BRASÍLIA - O piloto oficial da presidente Dilma Rousseff (PT), brigadeiro Joseli Camelo, foi convidado e recusou assumir o cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), no lugar do general José Elito Siqueira, segundo apurou o Estado.

Camelo, que também foi cotado para assumir o Comando da Aeronáutica, será nomeado pela presidente Dilma ministro no Superior Tribunal Militar (STM), na vaga que será aberta com a aposentadoria do brigadeiro José Américo, na terça-feira, 13. O novo piloto oficial da presidente será o brigadeiro Luiz Alberto Bianchi, que está no Planalto desde o início do governo Dilma e é especializado em voos do Airbus A-319, o avião presidencial.

Em governos anteriores, o ministro-chefe do GSI era um cargo próximo do presidente da República. Por isso mesmo, ocupa um gabinete no Palácio do Planalto, já que é responsável por toda a segurança da presidente e de sua família, das suas residências e de seus deslocamentos. O GSI tem ainda sob seu comando a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). No governo Dilma, o general Elito nunca conseguiu uma proximidade com a chefe.

"Eu estou sendo indicado para o STM e vou ser sabatinado no Senado. E depois, se os senadores me aprovarem, eu estarei lá . Vou virar um juiz e espero que seja um juiz justo", disse ele, que defendeu a importância da manutenção da Justiça Militar, que vem sofrendo alguns ataques e até propostas de extingui-la. "É o foro mais antigo e tem uma importância fundamental. Eu vou aprender muito lá", emendou, depois de lembrar que esteve por 92 países nestes 12 anos com os presidentes, voando cerca de 10 mil horas de voo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Perguntado sobre o medo que Dilma tem de voar, Camelo respondeu: "Eu também prefiro voar em céu de brigadeiro". Para ele, o fundamental, nesta função de piloto de presidente, é conseguir aliar "conforto à segurança". "Quando dá, a gente desvia (das turbulências)." E emendou: "A presidente Dilma é uma pessoa muito afável e sempre nos trata muito bem".

O novo piloto, brigadeiro Bianchi, acompanha a presidente desde o início do seu primeiro mandato, quando ainda era coronel. Piloto de Airbus, ele já voou mais de quatro mil horas ao lado de Dilma e confidenciou que ela costuma ir à cabine do avião para ter conhecimento da rota e gosta muito de ler durante os voos.

"Ela vai sempre na cabine para conversar com a gente, para ver o que estamos fazendo. Isso é bom e acho que isso a acalma. E é bom também conversar", contou o brigadeiro Bianchi, que, agora, assume a Secretaria de Coordenação de Assuntos Militares e passará a acompanhar a presidente em todos os voos, como fazia Joseli, sendo o responsável por todas as operações aéreas que Dilma fizer, planejando e coordenando as viagens.