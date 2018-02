Picciani responde a críticas de Paes sobre aliança Em discurso no qual comentou a desistência do ex-governador Sérgio Cabral de concorrer ao Senado, passando a apoiar a candidatura de Cesar Maia (DEM), o presidente estadual do PMDB no Rio de Janeiro, Jorge Picciani, respondeu ao prefeito Eduardo Paes, seu colega de partido, que criticou ontem a aliança entre Pezão e Cesar Maia. Em nota, Paes disse que a aproximação com o DEM era um "bacanal eleitoral" e defendeu que o senador Francisco Dornelles (PP) ocupasse a vaga ao Senado na chapa.