Picciani faz acenos à bancada e a Temer para tentar se manter na liderança do PMDB

BRASÍLIA - Com a proximidade da votação do afastamento da presidente Dilma Rousseff pelo Senado, o deputado Leonardo Picciani (RJ) fez nesta quarta-feira, 27, importantes acenos à bancada e ao vice-presidente Michel Temer, na tentativa de garantir sua continuidade na liderança do PMDB na Câmara.

Outrora um dos principais aliados de Dilma na Casa, Picciani articulou a saída de Marcelo Castro do comando do Ministério da Saúde. Responsável pela indicação de Castro para a pasta em outubro do ano passado, o líder peemedebista aconselhou o ministro a pedir demissão nesta quarta, em nome da unidade do PMDB.

Para "pacificar a bancada", Picciani também abriu mão de indicar Rodrigo Pacheco (MG) e aceitou fechar acordo com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), para indicar Osmar Serraglio (PR) para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Serraglio está "alinhado" a Cunha.

O acordo visa principalmente tentar ajudar o presidente da Câmara no processo do qual é alvo no Conselho de Ética e que pode levar a sua cassação. Isso porque a CCJ, principal comissão da Casa, será responsável por analisar os recursos de Cunha no processo, que serão pautados por decisão do presidente da comissão.

Todos esses acenos foram feitos no mesmo dia em que Picciani deve se reunir com o vice-presidente da República. O líder do PMDB espera ouvir do correligionário como a bancada do partido na Câmara será contemplada em eventual futuro governo Michel Temer, em caso de afastamento de Dilma.

Ameaça. Com o impeachment, Picciani sabe que sua permanência na liderança do PMDB pode estar ameaçada. No fim do ano passado, ele chegou a ser destituído do posto por meio de lista articulada por Cunha, embora tenha conseguido voltar pouco mais de uma semana depois, também por meio de lista.

Seu objetivo agora com estes movimentos é tentar mostrar que, apesar de ter votado contra o impedimento da petista na Câmara, ainda tem condições de liderar a legenda. Ele sabe também que manter um bom relacionamento com a bancada e com Temer é importante para suas pretensões de se tornar presidente da Casa.