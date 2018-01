Picciani diz que desembarque do PMDB do governo não ganhará força na convenção do partido

BRASÍLIA - O líder do PMDB na Câmara, Leonardo Picciani (RJ), avaliou nesta quinta-feira, 18, em entrevista ao Broadcast, serviço de notícias em rempo real da Agência Estado, que o desembarque de seu partido do governo não "ganhará corpo" na convenção nacional da legenda prevista para março.

Ele acredita que, mesmo diante do enfraquecimento do governo e do desgaste do PT, a permanência não deve prejudicar a sigla neste ano eleitoral, pois a população compreende que o PMDB tem compromisso com a governabilidade.

"Creio que a convenção terá sua dinâmica e esse tema não ganhará corpo na convenção. Noto setores amplos do partido fora do debate e não deverão levar essa discussão a efeito", afirmou. "A população conhece o papel do PMDB, o PMDB tem compromisso com governabilidade".

Picciani afirmou que a instabilidade política causa muito prejuízo ao País. "A população sabe reconhecer que (o partido) tem feito este papel (de ajudar o Brasil)", afirmou o deputado, reconduzido à liderança do PMDB nessa quarta-feira.