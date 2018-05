Picciani diz a Temer que bancada do PMDB na Câmara quer manter Ministério da Saúde

BRASÍLIA - O líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Leonardo Picciani (RJ), disse na noite de quarta-feira, 27, ao vice-presidente Michel Temer que a bancada do partido na Casa quer manter o Ministério da Saúde em um eventual futuro governo do peemedebista.

De acordo com relatos obtidos pelo Broadcast Político, serviço de informações da Agência Estado, Temer afirmou ao líder do PMDB que ainda não havia decidido quem deverá indicar para a Pasta e ressaltou que não tinha compromisso com nenhum partido ou pessoa para essa indicação.

O Ministério da Saúde também tem sido cobiçado pelo PP, dono da quarta maior bancada da Câmara. Até esta quarta-feira, a Pasta era ocupada pelo deputado federal Marcelo Castro (PMDB-PI), que pediu exoneração. Ele tinha sido foi indicado ao cargo por Picciani em outubro do ano passado.

Embora não tenha assumido compromisso com alguma Pasta específica, Temer sinalizou que irá prestigiar a bancada da Câmara com espaço em seu eventual governo. Ele repetiu, no entanto, que só deverá bater o martelo dessas indicações após a votação do afastamento da presidente Dilma Rousseff pelo Senado.

O encontro entre Picciani e Temer aconteceu na noite desta quarta-feira na sede da Vice-Presidência. Os dois conversaram a sós. O líder foi ao local a convite do vice, que tem mantido uma conversas com lideranças partidárias nos últimos dias, para discutir a formação de seu eventual futuro governo.