PIB de 5% norteia equipe econômica no 2º mandato, diz Genro O ministro de Relações Institucionais, Tarso Genro, afirmou nesta segunda-feira que o crescimento de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2007 "é o que norteia a equipe econômica neste início do segundo mandato" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Genro disse que as medidas do governo para destravar a economia, a serem anunciadas até o fim do mês, estão voltadas para esse objetivo, já estabelecido pelo presidente da República. Para isso, segundo o ministro, as primeiras medidas estarão centradas no estímulo ao investimento em infra-estrutura e na agilização da máquina pública. "O País tem condições para um crescimento muito superior ao de 2006. Pode ser 5,1%, 4,9%, mas deve estar nesse patamar", afirmou Genro, ao chegar ao Congresso para a cerimônia de posse do presidente Lula para um segundo mandato.