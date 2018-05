PIB de 1,9% já era esperado, afirmam parlamentares Parlamentares do governo e da oposição avaliaram, em declarações à Agência Estado, que o crescimento de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) já era esperado. No entender do deputado José Aníbal (SP), líder do PSDB na Câmara, as medidas que o governo adotou para conter os efeitos da crise, como isenção do IPI de automóveis e de eletrodomésticos da linha branca, incentivaram o consumo e estimularam o crescimento. Aníbal observou, porém, que esse crescimento está sustentado pelo poder de endividamento das famílias, que usaram da oferta de microcrédito para comprar bens de consumo. A partir de agora, na avaliação do deputado, o governo precisa se preocupar com novas medidas para estimular o crescimento de outra maneira.