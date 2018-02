PIB 2012 mostra 'autoenganação' do governo, diz Aécio Um dos principais líderes da oposição à gestão da presidente Dilma Rousseff e cotado para disputar a eleição presidencial de 2014 pelo PSDB, o senador Aécio Neves (MG) avaliou nesta sexta-feira que o crescimento de 0,9% no Produto Interno Bruto (PIB) de 2012 anunciado pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, é o resultado de "irrealismo" e "autoenganação" do governo. Segundo o tucano, "o problema está aqui dentro" e faltou ao Executivo "tomar melhor pé da situação" econômica do País ao longo do ano, seria possível obter melhor desempenho. "Tempo perdido não se recupera", declarou.