PFL vai esperar aliança com PSDB para escolher vice O PFL decidiu hoje, em reunião da Executiva, esperar a formalização da aliança PSDB-PFL para a sucessão presidencial para indicar o nome do partido que irá integrar a chapa encabeçada pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O líder do PFL no Senado, José Agripino (RN), disse que o partido está buscando um entendimento entre os dois pré-candidatos a vice - ele e o senador José Jorge (PE). "Vamos conversar e chegar a um consenso. Se isto não acontecer, vamos para o voto, que é a representação viva da democracia", afirmou o Agripino. Segundo ele, a definição da aliança precisa ser confirmada para depois o partido partir para a definição de candidato a vice. "O candidato a vice tem o papel fundamental de ajudar o candidato a presidente. E o nosso compromisso é a vitória", disse o líder.