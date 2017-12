PFL reconduz Agripino à liderança do partido no Senado A bancada do PFL, de 17 senadores, decidiu nesta quinta-feira, por aclamação, reconduzir o senador José Agripino (RN) à liderança do partido na Casa. Agripino foi derrotado na disputa para a presidência do Senado. Obteve 28 votos, contra 51 do presidente reeleito Renan Calheiros (PMDB-AL). A bancada do PT também confirmou a senadora Ideli Salvatti (SC) ao posto de líder na última quarta-feira. O mandato é de um ano. Esse é o primeiro passo na organização das bancadas no início de cada legislatura, ao lado da escolha dos representantes na Mesa Diretora e dos presidentes das comissões permanentes (escolhas que seguem o critério da proporcionalidade, ou seja, do número de parlamentares de cada legenda). Renan Calheiros terá uma reunião ainda nesta quinta com os líderes partidários para tentar um acordo para a ocupação desses cargos. Caso contrário, ela será decidida por voto.