PFL muda novamente e passa a se chamar Democratas O PFL mudará de nome novamente. Após anunciar que a sigla viraria Partido Democrata (PD), a legenda optou por apenas um nome e passará a se chamar Democratas. A abreviação da sigla será DEM, segundo o site da legenda. O nome Democratas teve aprovação prévia durante reunião na última quinta-feira, mas a designação passa a valer a partir de 28 deste mês, quando está marcada a Convenção Nacional do partido. Os democratas não pretendem registrar qualquer sigla para substituir o nome escolhido. "Vamos ser democratas, só democratas, sem a palavra Partido", informou o presidente do PFL, Jorge Bornhausen (SC). O deputado Rodrigo Maia (RJ), que deverá assumir a presidência dos democratas, aprovou a nova denominação. Ele argumentou que "o Brasil teve grandes partidos no passado - caso do MDB, da Arena e da UDN - que não foram registrados com a palavra Partido no nome de origem", disse Rodrigo.