PFL insiste em candidaturas próprias até maio O presidente nacional do PFL, senador Jorge Bornhausen, disse que, mesmo com uma possível aliança de PMDB e PSDB, mantém a tese de que cada legenda leve seus projetos individuais até o fim de maio, quando deverão se unir em torno do candidato com melhor desempenho nas pesquisas de intenção de voto. Segundo Bornhausen, os presidentes dos quatro partidos aliados - PSDB, PMDB, PFL e PPB - reafirmaram esta intenção em encontro com o presidente Fernando Henrique Cardoso. "Se não puder ocorrer, teremos mais de um candidato, mas não é esse o nosso desejo", disse o senador. O senador comparou a disputa à corrida de Fórmula 1. "Estamos nos treinos. Em março, é a largada e cada um se estabelece de acordo com sua colocação, na primeira, segunda, terceira fila. Para sair da primeira fila, só se houver capotagem. Estamos trabalhando para que a governadora Roseana continue na primeira fila", brincou o presidente pefelista. Os pefelistas têm argumentado que não há motivos para abrir mão de uma candidatura como a de Roseana, que está muito à frente dos outros candidatos da base governista. "Ainda ontem (terça-feira), com o presidente Fernando Henrique, os presidentes dos quatro partidos se colocaram nesta posição. Vamos continuar cada um com seu projeto e, quando chegar maio, vamos tratar da candidatura final", disse o senador, depois de almoçar com um grupo de pefelistas, entre os quais do deputado federal Rodrigo Maia, filho do prefeito do Rio, César Maia, no centro do Rio. Segundo Bornhausen, até se desincompatibilizar, Roseana Sarney vai dar prioridade ao governo do Maranhão. "Depois de 6 de abril, vamos trabalhar mais a pré-candidatura", afirmou. Até lá, o PFL ainda tem um programa no horário gratuito nacional, dia 31 de janeiro, além dos anúncios regionais. "Não vamos deixar ninguém sossegado", brincou de novo o presidente do partido. O senador disse que, no fim de março, o PFL terá pesquisas indicando o comportamento do eleitor em relação à candidatura do ministro da Saúde, José Serra, pelo PSDB. Por enquanto, afirmou, é difícil saber se o candidato tucano vai tirar votos de Roseana. Os tucanos têm insistido em que não há possibilidade de Serra abrir mão da candidatura, mesmo que esteja atrás de Roseana nas pesquisas, futuramente. O PFL, por sua vez, não cogita a hipótese de trocar uma candidatura com 21% de intenção de voto por outra com 7%. Se as convicções continuarem as mesmas, o caminho será a divisão dos governistas em, pelo menos, duas candidaturas.