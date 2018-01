PFL insiste com Roseana, diz Bornhausen O senador Jorge Bornhausen (SC), presidente nacional do PFL, chegou, por volta de meio-dia, à produtora Teleimage, que fica na Rua Argentina, 201, em São Paulo, onde a governadora do Maranhão, Roseana Sarney, está gravando a sua participação nos comerciais e no programa de 20 minutos que o partido irá exibir no dia 31 de janeiro. Bornahausen falou com a imprensa por cerca de 5 minutos. "Não vim acompanhar as gravações, mas conversar com o Antonio Martins", explicou Bornhausen, referindo-se ao um dos principais assessores da governadora, pré-candidata do PFL à Presidência da República. Sobre o lançamento da candidatura do ministro da Saúde, José Serra (PSDB), hoje em Brasília, o senador teve uma manifestação discreta. "Não sei se vou ouvir o discurso do Serra, hoje terei um dia muito agitado. Mas vou procurar ler, terei todo o cuidado de procurar conhecer tudo o que ele pensa", afirmou. Na avaliação de Bornahausen, é difícil prever se, a partir do lançamento da candidatura, Serra poderá ter melhores resultados nas pesquisas de intenção de votos. Segundo as pesquisas, a preferência pelo ministro oscila entre 7% e 10%, contra 21% alcançados por Roseana. "Cada partido tem o direito de apresentar o seu pré-candidato e de se movimentar dentro das regras legítimas para que ele tenha viabilidade e visibilidade. É o que estamos fazendo com a Roseana", disse Bornhausen. Ele voltou a afirmar que o PFL deseja manter a aliança da base governista (PSDB, PFL, PMDB, PPB e PTB), mas ressaltou que a convergência para a escolha de um candidato único, em maio próximo, deve ocorrer na direção daquele que tiver melhor condição de ganhar a eleição. "Eu acredito que é a Roseana. A candidatura dela está melhor hoje e eu acho que ela estará melhor ainda no final de maio", afirmou. Para o senador, o critério a ser usado na definição do nome da aliança deve ser o das pesquisas. "Esse é o terceiro critério que apresentamos à aliança. Não havendo mais possibilidade de fazer prévias interpartidárias nem primárias abertas, achamos lógico o critério da pesquisa. Não com base nos números de hoje, mas de maio", observou. Segundo Bornhausen, não se trata de abrir mão de indicar o cabeça de chapa ou não, mas de saber quem é o melhor colocado nas pesquisas, com condição de se eleger. "Acho legítimo o PSDB dizer que não abre mão da cabeça de chapa agora. Nós mantemos a nossa opinião também. Mas, no momento oportuno, todos saberão, com espírito público, encontrar a melhor solução." Segundo o senador, todos os candidatos merecem respeito, são pessoas que já ocuparam cargos públicos com destaque e, portanto, têm qualidade e capacidade administrativa. "Habilitação todos têm, resta saber junto ao eleitorado quem tem a melhor condição para se eleger, esse é o motivo de adotarmos o critério de pesquisas", declarou.