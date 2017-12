PFL escolherá na 5ªf candidato a vice junto com Alckmin O PFL realizará na próxima quinta-feira votação secreta para a escolha do nome do candidato a vice-presidente que vai disputar a eleição presidencial na chapa do tucano Geraldo Alckmin. A executiva nacional do PFL, reunida hoje, decidiu também convocar 96 pessoas para participarem da votação, que ocorrerá das 9 às 12 horas. Estão na disputa para o cargo os senadores José Agripino (RN) e José Jorge (PE). A convenção nacional do PFL ficou marcada para 14 de junho, quatro dias depois da convenção do PSDB.