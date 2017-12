PFL escolhe Arruda para disputar governo do Distrito Federal Foi fechado nesta terça-feira, na Executiva Nacional do PFL, um acordo entre os dois pré-candidatos do partido a governador do Distrito Federal, senador Paulo Octávio e deputado José Roberto Arruda. Pelo acerto, o candidato ao governo será o deputado Arruda, numa chapa em que Octávio será candidato a vice-governador. O acordo começou a ser costurado há dois anos, quando os líderes pefelistas na Câmara e no Senado e o presidente do partido, senador Jorge Bornhausen (SC), promoveram um acordo prévio entre Arruda e Octávio para evitar que um deles saísse do partido. Pelo acerto, haveria dois critérios para a escolha do candidato ao governo do Distrito Federal. Seriam levadas em conta as intenções de votos conseguidas por cada um dos dois pré-candidatos nas pesquisas, e o "conselho" formado pelos líderes e por Bornhausen daria a palavra final. Paulo Octávio acatou essa decisão.