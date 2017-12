PFL e PSDB marcam datas para suas convenções nacionais O PFL marcou para o dia 14 de junho a convenção nacional que irá ratificar o nome do senador José Jorge (PE) para o lugar de vice na chapa do tucano Geraldo Alckmin à Presidência da República. A reunião do partido será feita no Senado, em Brasília. Terão direito a voto os delegados regionais à convenção nacional, os integrantes do diretório nacional ou seus suplentes e os representantes do PFL no Congresso Nacional. O PSDB também confirmou que sua convenção nacional será realizada no dia 11 de junho, no ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte. No encontro, o partido irá ratificar o nome de Alckmin como candidato do PSDB. A convenção será dirigida pelo presidente da legenda, senador Tasso Jereissati (CE), e será constituída pelos integrantes do diretório nacional, pelos delegados estaduais e do Distrito Federal e pelos deputados federais e senadores do PSDB. Os partidos seguem assim a legislação eleitoral, que prevê as convenções nacionais como instrumentos de escolha das candidaturas a cargos eletivos e deliberação das coligações nos planos federal e estadual.