PFL discorda de aumento de imposto ou de CPMF O líder do PFL na Câmara, Inocêncio Oliveira (PE), afirmou nesta terça-feira que seu partido não aceita o aumento do imposto para as pequenas empresas prestadoras de serviço, como definido pela medida provisória baixada pelo governo para corrigir em 17,5% a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), nem a compensação por uma possível elevação da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF). ?Não aceitamos nem falar em aumentar a CPMF, porque o PFL inteiro tem ataques?, disse o líder. Em último caso, segundo ele, o PFL poderia aceitar a elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). ?Os bancos estão ganhando muito?, afirmou ainda. Inocêncio Oliveira anunciou que o PFL vai fazer uma consulta à Justiça, para saber se, no caso da correção da tabela do IRPF, será necessário encontrar compensações de receitas. Ele acha que não é necessário. O presidente do PMDB, Michel Temer (SP), pensa igual e está agindo em parceria com os pefelistas. O líder do governo na Câmara, Arnaldo Madeira (PSDB-SP), disse que a questão do Imposto de Renda não foi tratada na reunião desta terça dos líderes partidários com os presidentes da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), e do Senado, Ramez Tebet (PMDB-MS). A oposição insistiu em discutir o tema, mas os líderes governistas preferiram cuidar da segurança pública. Madeira disse que se não for encontrada uma forma de compensação, o governo terá de fazer cortes. Mas não sabe se será nas emendas individuais dos parlamentares ao Orçamento, o que causa arrepios nos deputados e senadores. Madeira não descartou a possibilidade de o presidente Fernando Henrique Cardoso vetar parte do projeto de conversão da medida provisória, caso o Congresso modifique demais o texto e deixe o governo sem saída. Mas lembrou que não seria uma medida boa, porque estabeleceria um clima de confronto com o Legislativo. A MP atual da correção do IRPF foi editada porque o Executivo não concordou com o projeto de lei votado pelo Congresso com a correção, por considerá-lo muito dúbio. Houve negociações, e os parlamentares aceitaram as mudanças. Mas a inclusão do aumento de imposto para as empresas prestadoras de serviços deixou os congressistas desconfiados.