PFL deve adiar convenção para o dia 21, prevê líder A Executiva Nacional do PFL deverá decidir, em reunião marcada para amanhã, pelo adiamento da convenção nacional do partido do dia 14 próximo para o dia 21, informou o líder do partido no Senado, senador José Agripino (RN). Ele disse que o adiamento se tornou necessário em função da interpretação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à regra da verticalização nas alianças eleitorais. Agripino disse que o PFL precisa de mais tempo para avaliar o quadro eleitoral após a decisão do TSE. O líder acrescentou que, na audiência concedida nesta tarde pelo presidente do TSE, ministro Marco Aurélio Melo, ao presidente do PFL, senador Jorge Bornhausen (SC), as respostas verbais dadas pelo ministro às dúvidas do PFL "foram todas negativas em relação às expectativas do partido". A convenção nacional do PFL foi convocada exclusivamente para confirmar a indicação do senador pefelista José Jorge (PE) como candidato a vice-presidente na chapa do tucano Geraldo Alckmin. A iniciativa de adiar a convenção do dia 14 para o dia 21 significa que aumentou a possibilidade de que o PFL acabe não confirmando a aliança nacional com o PSDB.