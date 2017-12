PFL define em 24 horas critério para escolher vice de Alckmin O PFL vai definir nas próximas 24 horas o critério para escolher o candidato a vice na chapa presidencial do tucano Geraldo Alckmin, encerrando a disputa interna entre os senadores José Jorge (PE) e José Agripino (RN). Líder da bancada do PLF no Senado, Agripino procurou José Jorge e propôs a ele uma nova consulta por voto secreto, num colegiado de 94 pefelistas: os prefeitos de capitais, governadores, deputados federais, senadores e membros da Executiva Nacional sem mandato parlamentar. Trata-se do mesmo colegiado que na consulta feita pelo presidente nacional do partido, senador Jorge Bornhausen (SC) deu preferência a José Jorge. A primeira consulta foi pelo voto aberto e Bornhausen solicitou aos pefelistas que apontassem uma lista tríplice. O primeiro colocado foi o próprio Bornhausen, que declinou da indicação. José Jorge ficou em segundo e Agripino em terceiro. O líder aposta, no entanto, que se o levantamento tivesse sido feito pelo voto secreto, o resultado seria outro. José Jorge está avaliando a proposta de Agripino e fará consultas hoje a seu grupo para ver se aceita ou se fará uma contraproposta.