PFL critica tucanos por não conseguir apoio formal do PPS O prefeito do Rio, Cesar Maia (PFL), não está só nas críticas ao PSDB por ter perdido a oportunidade de fechar uma aliança formal com o PPS. Com ele está o presidente nacional do PFL, senador Jorge Bornhausen, para quem foi um erro perder a aliança que daria a Alckmin o horário do PPS na programação eleitoral gratuita no rádio e na televisão. "Estava fácil de resolver", criticou Bornhausen, numa referência velada à falta de apoio dos tucanos a candidatos do PPS nos Estados. No mesmo tom, o candidato a vice-presidente na chapa de Alckmin, senador José Jorge (PFL-PE), disse que, diferentemente do PSDB, seu partido fez o que pôde para fechar uma aliança formal com o PPS. "O PFL fez sua parte pela aliança, apoiando os candidatos do PPS no Rio de Janeiro, no Paraná, em Mato Grosso, Rondônia e Acre." Nos bastidores do PFL, os tucanos foram muito criticados, especialmente por manterem a candidatura do deputado Eduardo Paes ao governo do Rio de Janeiro. Paes patina na faixa dos 2% na preferência do eleitorado carioca, quando o PPS reclamava o apoio dos tucanos à candidatura da deputada Denise Frossard, que a própria direção do PSDB reconhecia como alternativa competitiva no Estado.