PFL comemora subida de Garotinho Em vez de mostrar preocupação, o PFL comemorou o crescimento do governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, do PSB, na preferência dos eleitores. Conforme pesquisa do Ibope, divulgada no fim de semana, Garotinho pulou de 12% para 15% e encostou em Roseana Sarney, candidata do PFL, que passou de 17% para 18%. Na estratégia política do partido isso não é um problema. Segundo seus dirigentes, a subida de Garotinho é uma clara demonstração de que o candidato do PSDB, José Serra, terá de correr atrás de dois candidatos e não apenas de Roseana. E isso poderá confundir o tucano. É por isso que o PFL decidiu, nesta segunda-feira, que fará de tudo para manter as perspectivas de aliança para a disputa pela sucessão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas, já preparou uma reação para a eventualidade de o PSDB fechar a chapa com o PMDB até abril ou maio, cedendo-lhe a vaga de vice. Nesse caso, os pefelistas vão considerar que todas as tentativas de acordo foram rejeitadas. Num encontro ocorrido há poucos dias, José Serra ofereceu ao deputado Michel Temer (SP), presidente do PMDB, a vaga de vice. O nome mais cotado é o do governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos. No caso de consolidação dessa aliança, o PFL procuraria outras alternativas. Uma das opções poderia ser o PPB. O ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, deseja encontrar-se com Roseana Sarney na semana que vem. No Rio Grande do Sul, estado de Pratini, o PFL atua em coligação com o PPB. Roseana pretende ainda fazer uma reunião com o presidente do PMDB, deputado Michel Temer (SP), depois do carnaval. O PFL se considera seguro. Dispõe de uma pesquisa interna feita pelo Instituto GPP, do Rio, que revela dados tidos como muito interessantes. Por exemplo: na opinião dos eleitores ouvidos, o presidente Fernando Henrique Cardoso não conseguirá transferir para Serra votos suficientes para a vitória do ministro da Saúde numa eventual disputa com Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ou Roseana Sarney. Dos 4.146 eleitores de 15 estados e do Distrito Federal ouvidos pelo GPP entre os dias 19 e 20, 43%7% consideram José Serra o preferido de Fernando Henrique e apenas 5,3% acham que essa pessoa é Roseana Sarney. Mas, numa votação, 50,4% prefeririam Roseana, enquanto somente 23,7% optariam por Serra. O mais animador para o PFL é que a pesquisa revela que Roseana teria 43,7% dos votos de São Paulo, contra 32,7% para Serra. Outro detalhe que excita o PFL é o da resposta dos eleitores quanto à preferência de candidatos colados em Fernando Henrique. No geral, 45,8% desejam votar naquele que corrigir os erros do presidente e mantiver os acertos; 27,2% no que mudar tudo o que Fernando Henrique fez; 13,3% preferem o candidato que mudar muito e apenas 4% quer o que for considerado do coração do presidente. Na pesquisa feita pelo PFL, há um dado que já não chama mais tanto a atenção, mas serve para ratificar resultados de outras consultas. Também anima muito o PFL. Foi perguntado como seriam os votos se os candidatos fossem apenas José Serra e Luiz Inácio Lula da Silva. O candidato oposicionista teve 48,5% das intenções de votos e José Serra, 31,5%. Num confronto com Roseana, Lula teria 40,6% e Roseana venceria com 43,1%. O PFL procurou saber também como o eleitor votaria num possível confronto final entre Roseana Sarney e José Serra. A candidato do PFL ficou em vantagem considerável. Ela teria 50,4% dos votos, enquanto Serra ficaria com apenas 23,7%. Outros 19,9% optarasm pelo branco, nulo ou não quiseram dar seu voto a nenhum dos dois candidatos da base do governo, enquanto 6% não souberam responder.