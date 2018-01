PFL aprova aliança com PSDB Foi aprovada, por aclamação, a aliança entre o PFL e o PSDB para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial, em outubro. A convenção do PFL foi aberta oficialmente com a presença do candidato tucano a presidente, Geraldo Alckmin, e com um duro discurso do presidente nacional do PFL, senador Jorge Bornhausen, contra o governo e o PT. Bornhausen definiu a política como obstinação e destacou que a obstinação do PFL, que ele define como firmeza, teimosia, coerência e resistência, será posta a serviço da eleição de Alckmin. "Só os obstinados fazem oposição quando o suborno e a desfaçatez oferecem tudo - cargo, dinheiro e poder - para adesão ao governo espúrio", afirmou. Bornhausen insistiu que os projetos, a honradez pessoal, a ética política e a capacidade administrativa de Alckmin, testadas com êxito no governo paulista, justificam a disposição do PFL de lutar "até os limites das forças para vê-lo restaurar no povo o orgulho de ter um presidente honrado, competente e trabalhador". Vice A convenção oficializou também o nome do senador José Jorge (PE) para vice do candidato tucano à Presidência da República. Ao chegar ao auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, José Jorge afirmou que as críticas ao governo Lula vão continuar. "Vamos fazer as duas coisas: mostrar, como oposição, que esse é o governo do mensalão, do dólar na cueca e da quebra de sigilo do caseiro. E também dizer ao eleitor que propostas nós temos para o País", afirmou. No comando da mesa diretora da convenção nacional estavam Jorge Bornhausen, os governadores da Bahia, Paulo Souto e de Pernambuco, Mendonça Filho, os prefeitos do Rio de Janeiro, Cesar Maia, e de São Paulo Gilberto Kassab. O secretário-executivo do partido Paulo Queiroz vetou qualquer iniciativa de financiar a participação de eleitores na convenção nacional. "O nosso objetivo é ter a presença espontânea da militância engajada na campanha de Alckmin e José Jorge. Não queremos claque paga pelos partidos", afirmou.