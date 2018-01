PF vai pedir quebra de sigilo bancário de Arruda

De um total de 36 pessoas investigadas na Operação Caixa de Pandora, pelo menos 18 tiveram envolvimento direto no esquema confirmado na análise dos documentos apreendidos pela corporação em 27 de novembro passado. Nas buscas, a PF apreendeu em dinheiro R$ 700 mil, além de 5 mil dólares e 30 mil euros, em escritórios e residências de alguns investigados. A perícia constatou que nessas apreensões não havia dinheiro procedente de um lote de R$ 500 mil com marcas de identificação que a PF entregou ao ex-secretário Durval Barbosa, colaborador da polícia e pivô do esquema.

No entanto, a corporação constatou que alguns maços de dinheiro apreendidos com diferentes suspeitos tinham a mesma sequência de série, sugerindo que as quantias provinham de uma mesma fonte de recurso, provavelmente um abastecedor do propinoduto. A perícia concluída esta semana pelo Instituto Nacional de Criminalística (INC) reforçou o rol de provas contra os acusados. Constatou também que são autênticos os 50 vídeos entregues à polícia pelo ex-secretário, beneficiado pela delação premiada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.