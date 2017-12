PF vai investigar dossiê sobre contas no exterior A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar a origem e a autenticidade do dossiê, publicado na revista Veja do último domingo, segundo o qual altas autoridades brasileiras, entre as quais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teriam contas bancárias ilegais em paraísos fiscais. O primeiro a ser investigado será o próprio diretor-geral da PF, Paulo Lacerda, um dos citados no dossiê. Para facilitar o trabalho da polícia, Lacerda abriu mão do seu sigilo bancário no Brasil e no exterior. A PF informou, em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, que vai pedir explicações a todos os envolvidos. Isso inclui o presidente Lula, que tem a prerrogativa de marcar local e hora para ser ouvido. Inclui também o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, a quem a PF está subordinada. O inquérito, que será dirigido pelo delegado Disney Rosseti, da inteligência da PF, apurará também se houve dolo na elaboração da lista de autoridades e divulgação do dossiê, "de possível origem delituosa" conforme a nota. Lula, Bastos e Lacerda alegam que a lista é falsa e criminosa. Intitulada Guerra dos Porões, a reportagem baseia-se em entrevista ao dono do grupo Opportunity, Daniel Dantas, que alega ter sido chantageado pelo ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, a doar entre 40 e 50 milhões de dólares ao partido, em troca de facilidades para se livrar de pendências nos seus negócios com o governo. Ele também revelou nomes de altos dirigentes do governo petista que teriam contas em paraísos fiscais. Para Lacerda, a notícia confirma informações levantadas há meses pala inteligência da PF, segundo as quais setores econômicos com interesses contrariados, Dantas à frente de um deles, aproveitando-se da crise que o governo atravessa, estariam forjando dossiês para denegrir a imagem de autoridades. Segundo Lacerda, a reportagem denota "má-fé" e irresponsabilidade da revista e do seu autor, o jornalista Márcio Aith, aos quais acusa de "conduta criminosa". A defende-se da acusação mas na própria reportagem admite não ter conseguido, apesar dos esforços jornalísticos, confirmar a existência das contas bancárias relatadas por Dantas em paraísos fiscais. A PF explicou, em nota divulgada no domingo, que desde novembro passado havia alertado aos setores da corporação, em correspondência interna, sobre uma "ação ardilosa para atribuir falsamente a integrantes do governo a titularidade de recursos ilegais fora do Brasil". Numa referência explícita a Dantas, a nota dia ainda que a divulgação da reportagem comprova a autoria da "trama criminosa, arquitetada e levada a efeito por um grupo de pessoas com histórico de envolvimento em delitos de violação de sigilo, divulgação de segredo, interceptação telefônica ilegal, corrupção e formação de quadrilha, apurados pela própria Polícia Federal".