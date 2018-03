PF vai investigar denúncias contra Assembleia do Paraná A Polícia Federal em Curitiba instaurou hoje um inquérito com o objetivo de apurar as denúncias de que a Assembleia Legislativa do Paraná utilizava-se de atos secretos para nomear e demitir servidores. As denúncias apontam que algumas pessoas tiveram documentos utilizados para abrir contas correntes onde teriam sido depositados altos valores, sem que essas pessoas trabalhassem na Assembleia ou sequer soubessem da existência das contas.