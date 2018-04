PF vai investigar como Marcos Valério sabia que seria preso

A Polícia Federal em São Paulo vai investigar como o empresário Marcos Valério tinha conhecimento sobre o mandado de prisão temporária expedido contra ele um dia antes de a Operação Avalanche ter sido deflagrada. Em nota, a PF informou que se não fosse a "vigilância especial imposta por policiais federais", o empresário poderia ter fugido. Um inquérito policial foi aberto para apurar o vazamento das informações. Veja também: Marcos Valério nega tentativa de suborno de policiais Réu no mensalão, Marcos Valério é preso, agora por fraudes Os 40 do mensalão Marcos Valério foi preso na última sexta-feira em Belo Horizonte e, no mesmo dia, foi transferido para a sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. A prisão do empresário era temporária de cinco dias, mas, a pedido da Polícia Federal, foi prorrogada ontem pela Justiça Federal por mais cinco dias. A Operação Avalanche investiga três núcleos criminosos: de extorsão, fraude fiscal e espionagem. Segundo a Polícia Federal, Marcos Valério pertenceria ao terceiro grupo, montando um esquema para desmoralizar dois fiscais que teriam autuado a Cervejaria Petrópolis em R$ 104 milhões.