PF vai emitir novo passaporte em Goiás e no Distrito Federal As unidades da Polícia Federal de Brasília e Goiânia passam a emitir a partir desta segunda-feira o novo passaporte comum brasileiro. O documento está de acordo com o padrão estabelecido pelo Mercosul e contará com 16 novos itens de segurança, o que dificultará a falsificação. As mudanças no passaporte seguem também as normas internacionais de segurança estabelecidas pela organização de Aviação Civil Internacional, agência ligada às Nações Unidas.