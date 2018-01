PF terá grupo especial para proteger candidatos A morte dos prefeitos de Campinas, Antônio da Costa Santos, e Santo André, Celso Daniel, fez com que a Polícia Federal organizasse um grupo especial de proteção aos candidatos à Presidência da República. Centenas de agentes estão sendo treinados para trabalhar na segurança dos presidenciáveis, e parte do Centro de Inteligência da PF irá ser deslocado para levantar informações que possam colocar em risco a integridade dos candidatos. "Vamos ter um ano atípico. A perspectiva é que tenhamos um trabalho redobrado este ano", informou o diretor-geral da PF, Agílio Monteiro Filho, que não quis detalhar como será feito o novo sistema de proteção. No entanto, fontes da própria PF confirmaram que a novidade em relação aos anos anteriores é o aumento expressivo no número de agentes e a utilização de grupos de inteligência na segurança dos candidatos. A além de agentes que estarão acompanhando os candidatos, a PF vai mobilizar policiais em todos os Estados, além do Centro de Inteligência, que irão ter agendas antecipadas dos comícios e encontros pelo interior do País. De posse disso, poderão investigar se o candidato está correndo risco de vida ou de ataques patrocinados por opositores e grupos radicais. "Este trabalho será feito para todos os candidatos, independente de partidos", informa a fonte da PF. Para este tipo de trabalho, a PF vai requisitar recursos extras orçamentários, segundo confirmou Monteiro Filho, que ainda não dispõe do montante. Antes mesmo do início das eleições, a PF, conforme uma fonte interna, confirmou que políticos estão pedindo informações sobre o novo serviço. Pela Constituição, a PF é obrigada a dar segurança para postulantes a cargos eletivos. Hoje, existem pelo menos 19 políticos sobre proteção freqüente de policiais federais, a maioria deles ex-integrantes da CPI do Narcotráfico. Na semana passada, pelo menos dois políticos manifestaram interesse em contar com segurança policial. O diretor-geral da PF não confirmou a informação.