PF tem provas de que incêndio na Unb foi criminoso A Polícia Federal já tem provas de que foi criminoso o incêndio ateado em três apartamentos habitados por alunos africanos na Casa do Estudante Universitário (Ceu), da Universidade de Brasília (UnB), na madrugada da última quarta-feira. O reitor classificou a ação de "atentado". Os primeiros indícios apontam para racismo e xenofobismo (preconceito contra estrangeiros) e já há dois suspeitos, provavelmente alunos brasileiros da mesma universidade, que foram vistos no local momentos antes do incêndio. No momento em que as portas dos apartamentos foram incendiadas, havia dez estudantes africanos dormindo. Os criminosos colocaram tijolos em volta das portas para dificultar a fuga e esvaziaram extintores, numa evidência de que o crime foi premeditado. A seguir, jogaram combustível nas portas e atearam fogo. Dos extintores e da garrafa plástica, encontrada parcialmente preservada do lado de fora do imóvel, foram recolhidas impressões digitais, que estão sendo analisadas pela perícia técnica da PF. Ninguém se feriu por sorte, mas houve muito pânico. Os depoimentos de oito testemunhas e dos primeiros suspeitos serão tomados nesta sexta-feira. O crime chocou os meios políticos e a comunidade Universitária. Providências Uma comissão de representantes do Congresso, da Secretaria Especial de Política de Proteção Racial (Seppir) e de órgãos de combate ao racismo reuniu-se nesta quinta-feira com o reitor da UnB, Timothy Mulholland, para cobrar providências. Estiveram presentes ao encontro o ex-reitor da UnB, senador Cristovam Buarque (PDT-DF) e o deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e ex-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE). Mulholland anunciou punição exemplar para os autores do crime, que serão expulsos se forem alunos e uma série de medidas para conter o xenofobismo e o racismo na instituição, pioneira na implantação de cotas raciais para negros em seus cursos. A UnB decretou o dia 28 de março como dia da igualdade racial para lembrar a data da agressão. Mediante acordos internacionais, a UnB tem cerca de 400 estudantes estrangeiros, dos quais 23 vivem na Céu. Entre esses, 20 são oriundos de países africanos. Provocações Antes do incêndio, a comunidade africana já vinha sendo provocada com frases xenófobas pintadas nos muros da universidade, hostilidades e até brigas. As portas dos apartamentos incendiadas haviam sido pintadas com cruzes vermelhas e o símbolo da organização racista norte-americana Ku Klux Klan (KKK). O reitor informou que tomou conhecimento de uma escaramuça entre brasileiros e africanos há seis meses mas não imaginou que a situação fosse chegar a esse ponto. As principais testemunhas, Luis Melo Co e Adilton Fernandes Indi, ambos oriundos da Guiné-Bissau, moradores dos apartamentos 106 e 112, fizeram um relato dramático do atentado. Na representação entregue à Seppir, à PF e ao Itamaraty e demais autoridades, eles dizem que os africanos residentes foram vítimas de violeta tentativa de homicídio e pedem "garantias mínimas" de vida ao Estado brasileiro. Relatam também que as hostilidades são antigas e relatam que, além das frases pichadas, desconhecidos haviam jogados pedras nos imóveis. Um dos trechos da representação, à qual o Estado teve acesso, faz o seguinte relato: Atearam fogo às portas dos nossos apartamentos covardemente enquanto dormíamos, não tivemos chance de defesa e por pouco uma tragédia de maiores proporções não aconteceu. Tivemos que saltar pela janela e chamar os seguranças para tentar controlar o fogo. Nossas companheiras do apartamento 207 do segundo piso, que também foram alvo da violência injustificável, quase se lançaram pela janela. Curiosamente os extintores estavam todos esvaziados.