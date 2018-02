PF tem ordem de prisão para 11 fraudadores do Fome Zero A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta terça-feira, 11 mandados de prisão preventiva dentro da operação "Agro-Fantasma", que visa a combater um esquema de desvio de recursos públicos do Programa de Aquisição de Alimentos, repassados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a associações e cooperativas rurais como parte do Programa Fome Zero.