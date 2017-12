PF recapturou 25 acusados de fraudar compra de ambulâncias A Polícia Federal conseguiu recapturar 25 pessoas acusadas de superfaturar licitações para a compra de ambulâncias superfaturadas e influenciar a aprovação de emendas parlamentares e obter dinheiro público para as fraudes. A nova operação da PF para prender os acusados foi necessária depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) revogou decisão judicial que havia liberado as 48 pessoas que estavam presas. Ainda faltam 29 acusados que estão foragidos. A Operação Sanguessuga expediu 54 mandados de prisão. Destes 25 detidos, cinco estão na superintendência da Polícia Federal em Brasília. São eles: o ex-deputado Carlos Rodrigues, os assessores da Câmara Otavio Souza Bezerra, Regis de Moraes Galheno e Nívia Martins de Oliveira, além do empresário Ricardo Augusto França da Silva. Operação A Polícia Federal efetuou uma série de prisões, no dia 4 de maio, na chamada Operação Sanguessuga, de pessoas suspeitas de envolvimento na fraude, que já teria movimentado R$ 110 milhões. Entre os presos estavam dois deputados, assessores de parlamentares, empresários e uma funcionária do Ministério da Saúde. De acordo com a PF, o esquema funcionava desde 2001 e consistia na oferta, por parte da empresa Planam, do Mato Grosso do Sul, de ambulâncias para as prefeituras de todo o País e empresas não-governamentais que recebem ajuda do governo. As compras eram feitas por meio de licitações irregulares, a valores superfaturados. Grampos telefônicos realizados pela PF e pelo Ministério Público Federal em Cuiabá revelaram a ligação entre parlamentares e integrantes da quadrilha.