PF quer ouvir Nildo novamente nesta sexta-feira A Polícia Federal quer interrogar, nesta sexta-feira, o caseiro Francenildo dos Santos Costa, o Nildo, autor de denúncias que derrubaram o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, para fechar o rol de provas sobre os responsáveis pela quebra do seu sigilo bancário e do vazamento para a imprensa. Dependendo do teor do depoimento, a PF pretende convocar para novo depoimento a jornalista Helena Chagas, diretora da sucursal do jornal O Globo em Brasília e convidar o líder do PT no Senado, senador Tião Viana (AC), que tem a prerrogativa de escolher local e hora para depor. A PF quer confirmar se, de fato, Nildo deu detalhes de sua conta de poupança, na Caixa Econômica Federal, ao jardineiro Leonardo Moura, empregado de Helena. O advogado do caseiro, Wlício Costa, contou à PF que a conversa em que seu cliente disse a Leonardo ter "um bom dinheiro na conta" ocorreu no dia 10 de março, uma semana antes, portanto, da data que o ex-presidente da Caixa, Jorge Mattoso, afirma ter pedido a pesquisa na conta de Nildo. Viana informou ao Estado que ouviu a história sobre movimentações suspeitas do caseiro de quatro fontes, uma delas Helena, mas nega que tenha qualquer responsabilidade pela quebra do sigilo do caseiro ou pelo vazamento do extrato para a imprensa. "Onde está o crime em ouvir tal história e conversar com uma jornalista sobre isso? Não entendo o propósito de tanta celeuma: só se for para difamar pessoas honradas", protestou o senador, que ainda não decidiu se aceitará o convite da PF para depor. Caso a versão de Wlício esteja correta, a quebra do sigilo do caseiro, de quem se suspeitava ter recebido dinheiro da oposição para denegrir a imagem de Palocci, ficará comprovado que o sigilo de Nildo foi quebrado bem antes da data que Mattoso admitiu. Para a PF, isso indicaria que há outros envolvidos no crime, os quais ele estaria tentando proteger. Os dados podem servir também para levantar quem vazou o extrato do caseiro para a imprensa, crime pelo qual está indiciado apenas o jornalista Marcelo Netto, então assessor de Palocci. O delegado Rodrigo Carneiro Gomes pediu a quebra de sigilo telefônico de Netto, mas até esta quinta-feira a justiça federal não havia concedido. Gomes pedirá a prorrogação do inquérito e espera, agora, contar com os dados telefônicos para fechar as provas de que foi Netto, de fato, quem vazou o extrato do caseiro para a revista Época. No dia 15 de março, Palocci chamou Helena à sua residência para que confirmasse a história e, no dia 16, o ex-ministro reuniu-se com dois assessores do ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, o chefe de Gabinete, Cláudio Vieira, e o secretário do Direito Econômico, Daniel Goldberg, ouvidos novamente esta semana pela PF.