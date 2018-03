PF procura prefeito acusado de fraude no MA Depois de um ano de investigação a Polícia Federal (PF) prendeu hoje no Maranhão durante a operação Astiages nove pessoas envolvidas em um esquema que teria desviado e lavado mais de R$ 50 milhões da Prefeitura de Barra do Corda. Entre os presos estão dois filhos, um genro e uma nora do prefeito Manoel Mariano Souza (PV), o Nenzim, que, junto com a esposa, também é acusado de envolvimento nos desvios e que até o final da tarde de hoje estava foragido.