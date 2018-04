PF prendeu 83 policiais em operações este ano

Diante do elevado grau de corrupção entre agentes públicos, a PF decidiu intensificar em 2012 as ações repressivas voltadas para o setor policial e as carreiras de estado das áreas de fiscalização e controle. Novas operações com esse foco, segundo a reportagem apurou, estão programadas.

Os expurgos do setor público atingiram em cheio não só a PF, mas todas as carreiras típicas de estado, inclusive as que têm o dever cobrar dos outros o cumprimento da lei. De 2004 a 2011, a Controladoria Geral da União (CGU), órgão que faz o papel de xerife dos bons costumes no Poder Executivo, puniu malfeitos de 64 analistas e técnicos de finanças da própria equipe.

Os números chamaram a atenção das autoridades federais para a necessidade de fortalecimento das corregedorias de controle interno que, com raras exceções, funcionam precariamente e sem independência no setor público. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.