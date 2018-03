PF prende vereadora e ex-prefeito de Poço Branco-RN A Polícia Federal do Rio Grande do Norte prendeu na manhã desta sexta-feira uma vereadora do município de Poço Branco e o esposo dela, ex-prefeito do mesmo município. De acordo com a PF, o casal é acusado de coagir uma testemunha de um processo eleitoral.