PF prende sobrinho de Agaciel Maia por receber propina A Polícia Federal do Rio Grande do Norte prendeu o diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado, o engenheiro Gleidson Maia, sobrinho do ex-diretor geral do Senado, Agaciel Maia (PTC), e do deputado federal reeleito João Maia (PR).