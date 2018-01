PF prende receptador de cartões do Bolsa Família no AP Foi preso em flagrante na sexta-feira um jovem de 19 anos acusado de ser receptador de benefícios sociais dos programas Bolsa Família e PróJovem na cidade de Macapá, no Amapá. Em dois anos, o suspeito, que trabalhou inicialmente como estagiário e em seguida como empregado terceirizado na Caixa Econômica Federal (CEF) na cidade, desviou os cartões e sacou os benefícios destinados às famílias e jovens carentes. De acordo com a Polícia Federal (PF), com ele foram apreendidos 70 cartões.