PF prende quatro em ação contra compra de votos em Minas

Quatro pessoas foram presas durante ação da Polícia Federal contra a compra de votos para as eleições deste ano em dois municípios de Minas Gerais na terça-feira, 23, durante a Operação Livre Sufrágio. De acordo com a assessoria da PF, além dos quatro mandados de prisão, foram cumpridos ainda 16 mandados de busca e apreensão nas cidades de Mato Verde e Jaíba. Segundo a PF, os mandados foram expedidos pela Justiça Eleitoral da 180ª Zona Eleitoral, em Monte Azul, e um deles foi cumprido na Prefeitura Municipal de Mato Verde. Os suspeitos serão indiciados pelos crimes de formação de quadrilha e captação de sufrágio. As penas máximas, somadas cumulativamente, podem chegar a sete anos de prisão.