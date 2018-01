PF prende o 32º indiciado na Operação Saúva De acordo com a assessoria da PF, o último preso, o capitão do Exército José Ilídio Quincas, chegou em Manaus às 23 horas deste domingo, vindo da França, onde passava férias e foi levado à sede da PF. O capitão, como os outros nove membros do Exército envolvidos, são acusados de dar informações privilegiadas sobre licitações para alimentos nos quartéis, além de venda indevida de gêneros alimentícios da instituição. O esquema batizado de Operação Saúva envolveu 30 empresários e funcionários públicos e, entre eles, 10 militares reformados e da ativa acusados de participar de uma quadrilha que fraudava licitações públicas de gêneros alimentícios no Amazonas. Um alvará de soltura expedido ainda ontem beneficiou o capitão do Exército Henrique Botelho, solto na manhã desta segunda-feira. O juiz Ricardo Augusto Salles expediu o alvará de soltura a pedido do delegado responsável pelas investigações, que considerou que o capitão já tinha colaborado com seu depoimento. O capitão Fábio Capechi também deve ser solto pelo mesmo motivo, ainda nesta segunda-feira. Dos 32 mandados de prisão, 23 pessoas foram presas em Manaus. No Amazonas, em um ano, a Polícia e a Receita Federal apuraram terem sido fraudadas licitações e realizadas compras superfaturadas em mais de R$ 126 milhões em alimentos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), pelo Exército brasileiro, pelo governo estadual e pelas prefeituras da capital e de Presidente Figueiredo, município a 107 quilômetros de Manaus.