PF prende executivo da Mendes Junior e faz buscas na Odebrecht

As ações fazem parte da sétima fase da Operação Lava Jato, deflagrada hoje. Executivos das duas empresas são suspeitos de pagar propina a dirigentes da Petrobras em troca de contratos superfaturados em obras da estatal. Parte dos recursos do esquema era direcionada a partidos da base aliada do governo, entre eles o PT e o PMDB, segundo o inquérito. O Estado revelou hoje que a PF também prendeu um diretor da Iesa Óleo e Gás e fez busca e apreensão na sede da Camargo Correia, em São Paulo.