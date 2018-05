PF prende ex-prefeito de Caraíbas-BA por desvio de verba O ex-prefeito e marido da atual prefeita de Caraíbas (BA) foi preso hoje pela Polícia Federal (PF), durante cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal Regional Federal em Brasília. Lourival Silveira Dias, conhecido como Lourinho, é acusado de desvio de recursos federais repassados para o município envolvendo as últimas três gestões, contando com a participação de funcionários municipais e parentes do ex-prefeito. O ex-prefeito foi interrogado na sede da delegacia e será encaminhado para o presídio Nilton Gonçalves após exame de corpo e delito.