PF prende dois xavantes armados dentro da Funai O presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Glênio Alvarez, informou nesta quarta-feira que a Polícia Federal prendeu dois índios que estavam armados durante uma reunião na sede do órgão, em Brasília. Segundo Alvarez, o conflito ocorreu devido à disputa de dois grupos rivais da tribo Xavante, do município de Nova Xavantina (MT), que aspiravam a uma cargo de confiança na Funai. A confusão começou no início da tarde desta quarta, quando os diretores de Administração, Frederico Magalhães, e o de Assistência, Wilton Andrada, só aceitaram entrar na reunião com os índios acompanhados da PF. Os índios não aceitaram a presença dos policiais e partiram para a briga, segundo Alvarez. Durante o confronto, um índio cortou o supercílio. Os policiais foram chamados pela manhã para fazer a segurança dos funcionários da Funai, que vinham recebendo ameaças de morte dos grupos xavantes desde a semana passada. Um dos integrantes do grupo também exigia que a chefe do Departamento de Educação do órgão lhe desse R$ 1.800. Ele não revelou o que faria com o dinheiro. ?Se a Polícia Federal não estivesse lá, teria acontecido o pior?, apostou o presidente da Funai. A situação já foi normalizada.